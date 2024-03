Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Bistro

Speyer (ots)

In der Nacht auf Mittwoch zwischen 0:30 Uhr und 6 Uhr schlugen unbekannte Täter eine Scheibe eines Bistros im Weißdornweg ein und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten, in denen sie mehrere Automaten aufbrachen und Bargeld in bislang unbekannter Höhe entwendeten. Der Sachschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise an Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell