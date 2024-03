Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in 18528 Boldevitz

Bergen (ots)

Am 18.03.2024 gegen 23:00 Uhr meldete ein Zeuge in der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen den Brand eines Einfamilienhauses in der Ortschaft Boldevitz. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Freiwilliger Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Aus bisher unbekannter Ursache brannte ein Anbau eines Einfamilienhauses bereits in voller Ausdehnung. Der Bewohner des Wohnhauses und die Bewohner der angrenzenden Wohnhäuser konnten aus den Häusern evakuiert werden. Umgehend begannen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Parchtitz, Patzig, Kluis, Bergen, Garz, Putbus und Sehlen mit den Löscharbeiten. Diese befanden sich mit circa zehn Löschfahrzeugen und 50 Kameraden im Einsatz. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen vom Anbau auf das Einfamilienhaus verhindert werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten die unverletzten Bewohner der Nachbarhäuser in ihre Häuser zurückkehren. Der Bewohner des brennenden Hauses wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation via RtW ins Sana-Krankenhaus in Bergen verbracht. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Unterstützt werden sie dabei am morgigen Tag durch einen Brandursachenermittler.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

