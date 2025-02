Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Autofahrer pustet 3,3 Promille

Weit über drei Promille zeigte die Atemalkoholmessung bei einem 40 Jahre alten Mann, der am Sonntag gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto auf der Bundesstraße 31 unterwegs gewesen ist. Eine Zeugin war auf die unsichere Fahrweise des ihr vorausfahrenden Verkehrsteilnehmers aufmerksam geworden und kontaktierte die Polizei. Die Beamten trafen den 40 Jahre alten Pkw-Halter samt Auto und Bierdose kurz darauf an dessen Anschrift an. Der deutlich betrunkene Mann hatte einen Atemalkoholwert von sage und schreibe 3,3 Promille, woraufhin er in einer Klinik zwei Blutproben abgeben musste. Auf ihn kommt eine Anzeige samt Fahrverbot zu.

Neukirch

Betrunken hinterm Steuer

Polizisten haben am Sonntagabend einen 67-jährigen Autofahrer gestoppt, der deutlich zu viel Alkohol intus hatte. Der Mann war zwischen Sackweiher und Unterlangensee unterwegs, als er von den Beamten kontrolliert wurde. Dabei kam den Polizisten umgehend deutlicher Atemalkoholgeruch entgegen. Weil der 67-Jährige rund 1,7 Promille pustete, musste er die Beamten in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein und die Schlüssel des Autos musste er an die Beamten übergeben und durfte nicht mehr weiterfahren. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Überlingen

Auto zerkratzt

Nachdem ein Unbekannter zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend im Magnolienweg einen Pkw beschädigt hat, bittet die Polizei Überlingen um Hinweise. Der Vandale zerkratzte das Rettungsdienst-Fahrzeug an mehreren Stellen offenbar mutwillig mit einem Stein. An der Folierung des Wagens entstand dabei rund 1.500 Euro Sachschaden. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Mann außer Rand und Band

Unter der Einwirkung von Alkohol und Drogen stand ein 27-Jähriger, der am Sonntagmorgen in einer Wohnung in der Alten Nußdorfer Straße für einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Nachbarn waren auf laute Streitigkeiten aufmerksam geworden und kontaktierten die Polizei. Gegenüber den Beamten reagierte der Mann aggressiv, sprach Beleidigungen und Drohungen aus und baute sich mit einem Messer in der Hand vor den Einsatzkräften auf. Die Polizisten überwältigten den 27-Jährigen und nahmen ihn vorläufig fest. Wie sich herausstellte, war es zuvor zum Streit mit seiner Lebensabschnittsgefährtin gekommen, in dessen Verlauf er eine gläserne Tischplatte in deren Richtung geworfen haben soll. Eine Atemalkoholmessung zeigte bei ihm einen Wert von über zwei Promille an, darüber hinaus reagierte ein Vortest positiv auf Cannabis. Der 27-Jährige erhielt einen Platzverweis, musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und wird nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Daisendorf

Handfeste Auseinandersetzung

Alkohol dürfte einer der Gründe für eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern am späten Samstagabend in der Ortsstraße gewesen sein. Polizisten trafen drei der Beteiligten an, ihre drei Kontrahenten hatten bereits das Weite gesucht. Der Alkoholpegel lag bei den Männern weit über zwei-, bei einem sogar über drei Promille. Schwierig schien es für das betrunkene Trio auch zu sein, den Hergang des Streits zu schildern. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um einen der Männer, der bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen davontrug. Die Ermittlungen zum Hergang, dem Hintergrund und zur Identität der Beteiligten hat die Polizei Überlingen übernommen.

Salem

Brand eines Mehrfamilienhauses

Hoher Sachschaden entstand am Montagvormittag bei einem Brand im Keltenring. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge fing auf der Terrasse ein Frostwächter Feuer, das in der Folge auf das Gebäude übergriff. Die Feuerwehr löschte die Flammen und konnte ein weiteres Ausbreiten verhindern. Zwei der Wohnungen wurden durch den Brand vorübergehend unbewohnbar. Den ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag belaufen. Die Anwohner bemerkten das Feuer glücklicherweise frühzeitig und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch die Polizei am Einsatzort.

