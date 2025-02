Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auffahrunfall an Fußgängerüberweg

Am Samstagvormittag, gegen 10:00 Uhr kam es in der Schlierer Straße beim Fußgängerüberweg im Bereich der Bushaltestelle Brunnenhäusle zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. Demnach soll der 62-jährige Fahrer eines VW Golf nach bisherigen Erkenntnissen vor einem Fußgängerüberweg stark abgebremst haben. Den Fußgängerüberweg wollte zu dieser Zeit ein Fußgänger erkennbar überqueren. Eine, dem Golf folgende 21-jährige Autofahrerin erkannte die Situation rechtzeitig und brachte ihren Audi rechtzeitig hinter dem Golf zum Stehen. Rechtzeitig anzuhalten gelang hingegen einer 79-jährigen Fahrerin ihres Renault Clio nicht mehr. Sie fuhr auf den Audi auf und schob diesen auf den Golf wodurch ein Gesamtschaden von geschätzten 9 000 Euro an den drei Pkws entstand. Personenschaden entstand nicht.

Leutkirch im Allgäu

Tätlich Auseinandersetzung

Im Zusammenhang mit einer Feier am Sportgelände Friesenhofen kam es zunächst zu Streitigkeiten zwischen mehrere Personen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00:45 Uhr kehrte ein 24-jähriger mit 3 weiteren Personen zurück zu dem Fest. Auf der Anfahrt zum Sportplatz traf die Gruppe auf die geschädigten 28, 33, 34 und 40 Jahre alten Männer. In der folgenden Auseinandersetzung soll unter anderem durch den 24-Jährigen Pfefferspray und ein Messer eingesetzt worden sein, wodurch die Geschädigten leichte Verletzungen davontrugen. Alle 4 Geschädigten konnten nach einer medizinischen Behandlung durch eine Rettungswagenbesetzung vor Ort entlassen werden. Das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Telefon 07561/8488-0 erbittet Zeugenhinweise zu den tatverdächtigen Personen um den 24-jährigen Beschuldigten, sowie zum Tatablauf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell