Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Panzerblitzer beschmiert

Meiningen (ots)

In der Zeit von Freitagabend, 18:00 Uhr, bis Samstagmorgen beschmierten bislang unbekannte Täter den Panzerblitzer der Stadt Meiningen, welcher in der Rohrer Straße in Meiningen aufgebaut war, mit Sprühfarbe. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Angaben zu dem/den Verursacher(n) machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0296725/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

