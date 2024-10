Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Täter wegen Diebstahls und EC-Karten-Betrugs gesucht

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Hannover (ots)

Am Montag, 22.07.2024, haben unbekannte Täter eine Umhängetasche aus einem Pkw gestohlen. In den darauffolgenden Tagen nutzten die Täter in mehreren Fällen die ebenfalls entwendete EC-Karte. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2200 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen der Taten.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hielt sich ein damals 83-Jähriger gegen 12.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bornumer Straße in Hannover auf. Während er in seinem dort geparkten Pkw saß, wurde er von einer männlichen Person angesprochen und aufgrund gesundheitlicher Probleme um Hilfe gebeten. Nach wenigen Momenten entfernte sich die Person wieder. Im weiteren Verlauf bemerkte der Geschädigte, dass seine, zuvor beim Einkauf genutzte und auf dem Beifahrersitz abgelegte, Umhängetasche fehlte. Es wird daher vermutet, dass ein weiterer unbekannter Täter während des vermutlich fingierten Gesprächs unbemerkt an den Pkw herantrat und die Umhängetasche entwendete.

Der "hilfesuchende" Täter wurde als männlich und ca. 35 Jahre alt beschrieben. Er ist ca. 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Er hat braune Haare und trug einen 3-Tage-Bart. Er trug dunkle Kleidung, die in einem schlechten Zustand war. Weiterhin hat er auffällig kurze Zähne im vorderen Bereich seines Gebisses. Der Täter sprach in einem gebrochenen Deutsch.

Im weiteren Tagesverlauf kam es dann zu mehreren rechtswidrigen Nutzungen der ebenfalls entwendeten EC-Karte des Bestohlenen. So wurden eine Geldsumme in einem niedrigen vierstelligen Bereich an einem Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale abgehoben, sowie weitere Abbuchungen in zwei Geschäften und einer Tankstelle getätigt.

Überwachungskameras der Bankfiliale sowie der Tankstelle zeichneten die unbekannten Täter auf.

Nach Ausschöpfung aller polizeilicher Ermittlungsansätze und Beschluss der StA Hannover erfolgt nun die Veröffentlichung der Lichtbilder der unbekannten Täter.

Die Polizei hat Strafverfahren wegen des gewerbsmäßigen Falls des Diebstahls und des Computerbetrugs eingeleitet, die diesbezüglichen Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen der Vorfälle. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2717 zu melden. /pk, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell