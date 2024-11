Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit 1,16 Promille zur Polizei gefahren

Bad Salzungen (ots)

Nachtrag zur Trunkenheitsfahrt am 16.11.2024 in Bad Salzungen: Der Fahrzeugschlüssel des Audi, mit dem der 28-jährige Litauer fuhr, wurde sichergestellt. Diesen wollte am Sonntagmittag der Halter des Fahrzeuges, ein 49-jähriger Lette abholen. Hierzu fuhr dieser mit einem Pkw zur Polizei in Bad Salzungen. Dort angekommen, stellten die Beamten Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Auch er durtfe nun zur Blutentnahme und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde aufgenommen. Statt den einen Fahrzeugschlüssel abzuholen, musste der Halter nun auch noch den Fahrzeugschlüssel für sein zweites Auto abgeben.

