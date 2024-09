Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Polizeiakademie Niedersachsen verabschiedet über 400 neue Polizeikommissarinnen und -kommissare

Erstmalige Teilnahme einer Bremer Studiengruppe an der Abschlussfeier des Bachelor-Studienjahrgangs

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Nienburg (ots)

Hannover, 30. September 2024 - Im feierlichen Rahmen wurden in der Swiss Life Hall in Hannover heute mehr als 400 Bachelorabsolventinnen und -absolventen der Polizeiakademie Niedersachsen verabschiedet. Im Beisein von rund 2.500 Gästen, darunter die Niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport, Daniela Behrens, erhielten diese den akademischen Grad "Bachelor of Arts" verliehen und wurden zu Polizeikommissarinnen und Polizeikommissaren ernannt.

Dem verabschiedeten Jahrgang gehörte erstmalig eine Gruppe von 22 Studierenden der Polizei des Landes Bremen an, die am Standort Oldenburg der Polizeiakademie Niedersachsen im Rahmen einer länderübergreifenden Kooperation ihr Bachelorstudium durchgeführt haben. Anlässlich dieser Zusammenarbeit waren auch Ehrengäste aus dem Senat für Inneres und Sport sowie von der Polizei Bremen bei der Abschlussfeier zugegen, darunter der Polizeipräsident aus Bremen, Dirk Fasse.

Die festliche Veranstaltung stand ganz im Zeichen der Demokratie und der Verantwortung, die mit dem Polizeiberuf einhergeht. Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Grundgesetzes betonte Innenministerin Daniela Behrens in ihrer Ansprache: "Die Polizei ist der wichtigste Schutzschild unserer Demokratie. Spätestens mit dem heutigen Tage ist es Ihre Aufgabe, Sicherheit zu gewährleisten und die Rechte jeder einzelnen Bürgerin und jedes einzelnen Bürgers zu schützen. Jede neue Polizeikommissarin und jeder neue Polizeikommissar kann dazu beitragen, dass sich die Menschen in unserem Land gut aufgehoben und sicher fühlen. Dadurch, dass Sie diesen Auftrag annehmen, tragen sie wesentlich zum Frieden in unserer Gesellschaft bei."

Die Absolventinnen und Absolventen wurden für ihre harte Arbeit und ihr Engagement während des dreijährigen Studiums geehrt. Verdeutlicht wurde, dass der Polizeidienst Teamarbeit erfordert und jedes Mitglied der Polizei eine wichtige Rolle für den Schutz und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger spielt. "Gemeinsam sind wir stark. Die Herausforderungen, die vor uns liegen, können wir nur im Team bewältigen. Unsere neuen Polizeikommissarinnen und Polizeikommissare sind hervorragend vorbereitet, um in ihren neuen Rollen einen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft auszuüben", betonte Carsten Rose, Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen in seiner Rede.

In seiner Ansprache ermutigte er diese, auf ihre erworbenen Kompetenzen zu vertrauen. Zudem betonte er, dass respektvoller Umgang und professionelle Kommunikation zentrale Elemente für den Erfolg im Polizeidienst sind.

Die Verabschiedung wurde mit dem traditionellen Mützenwurf beendet, der für viele der Absolventinnen und Absolventen einen emotionalen Höhepunkt darstellte. "Dieser Moment markiert nicht das Ende, sondern den Beginn einer neuen, spannenden Reise", so Rose weiter.

"Wir sind stolz auf unsere Absolventinnen und Absolventen und freuen uns auf das, was sie in den kommenden Jahren für die Sicherheit unserer Gesellschaft leisten werden", sagte Herr Rose. "Sie sind gut vorbereitet und haben die Werte und Fähigkeiten erlernt, die sie benötigen, um erfolgreich zu sein."

Die neuen Polizeikommissarinnen und -kommissare werden am 01.10.2024 ihren Dienst in verschiedenen Polizeidienststellen in ganz Niedersachsen antreten. Die 22 Absolventinnen und Absolventen aus Bremen werden im dortigen Bundesland eingesetzt. Alle Angehörigen der Polizei Niedersachsen und der Polizei Bremen freuen sich darauf, die engagierten neuen Kolleginnen und Kollegen in ihren Teams willkommen zu heißen und gemeinsam mit diesen für die öffentliche Sicherheit zu sorgen.

Original-Content von: Polizeiakademie Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell