POL-AK NI: Fast 700 Studierende starten an der Polizeiakademie Niedersachsen

Nienburg/Oldenburg/Hann. Münden - An den Studienorten der Polizeiakademie Niedersachsen in Nienburg, Oldenburg und Hann. Münden wurden die zukünftigen Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter begrüßt.

675 junge Männer und Frauen haben am heutigen Montag ihr Studium an der Polizeiakademie Niedersachsen angetreten. In Nienburg (207) wurden sie durch den Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen, Herrn Carsten Rose, sowie durch die zuständigen Studienortverantwortlichen in Hann. Münden (183) und Oldenburg (285) auf ihr dreijähriges Bachelorstudi-um begrüßt. In diesen drei Jahren des international anerkannten und akkreditierten Studiums durchlaufen die Studierenden umfangreiche theoretische und praktische Module, durch die sie ideal auf den anspruchsvollen Beruf der Polizeibeamtin und des Polizeibeamten und die damit einher-gehenden Aufgaben vorbereitet werden.

"Ich freue mich, in so viele junge und motivierte Gesichter zu schauen, die sagen: Ich will zur Polizei Niedersachsen, ich will mich aktiv für unsere freiheitliche Demokratie und die Sicherheit der Menschen in unserem Land einsetzen", sagte Direktor Carsten Rose in seiner Begrüßung.

Carsten Rose ließ es sich nicht nehmen, die Studierenden in Nienburg höchstpersönlich in Empfang zu nehmen und stellte klar: "Sie haben sich für einen der anspruchsvollsten und abwechslungsreichsten Berufe entschieden, in den unsere Bevölkerung großes Vertrauen setzt. Als Polizeiakademie werden wir Sie in den kommenden drei Jahren für den Beruf der Polizeibeamtin und des Polizeibeamten nicht nur in den Rechtsfächern fit machen. Wir werden ihnen die Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen lehren, damit sie dem berechtigten Anspruch unserer Bürgerinnen und Bürger auf eine kompetente und bürgerorientierte Polizei erfüllen können."

Die Zahl der neuen Studierenden belegt, dass der Polizeiberuf bei jungen Menschen weiterhin attraktiv ist. Der Polizeiberuf ist gelebte Teamarbeit und bietet ein abwechslungsreiches und spannendes Arbeitsumfeld, in dem man täglich neuen Herausforderungen gegenübersteht. "Die Polizei bietet die Möglichkeit, sich kontinuierlich persönlich weiterzuentwickeln und dabei Verantwortung für die Gesellschaft zu übernehmen" betonte Rose abschließend.

Der nächste Einstellungstermin ist der 01.03.2025. Interessierte können sich auf www.polizei-studium.de informieren.

