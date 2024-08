Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Un grand honneur - Dr. Sebastian Knospe erhält Auszeichnung des französischen Innenministeriums

Nienburg (ots)

Für sein großes Engagement, den europäischen polizeilichen Austausch zu fördern und -bezogen auf die französischen Polizeien - fortzuentwickeln, wurde unserem Leiter der Stabsstelle Internationales, Dr. Sebastian Knospe, eine besondere Ehre zuteil:

Im Juli 2024 verlieh ihm das französische Innenministerium die "Médaille de la sécurité intérieure". Mit der Auszeichnung werden Beamtinnen und Beamte geehrt, die sich für die Sicherheit Frankreichs auf politischer, strategischer oder operativer Ebene engagieren. Dr. Sebastian Knospe, der u.a. Französisch an der Universität Greifswald studierte und dort bereits vor seinem Wechsel zur Polizeiakademie Niedersachsen Impulse für die internationale Zusammenarbeit setzte, referierte während der französischen Ratspräsidentschaft im Jahr 2022 im Europäischen Parlament über die weitreichenden Möglichkeiten des EU-Förderprogramms Erasmus+, auch im Bereich der Polizeibildung. Der Vortrag war in das Projekt POLARIS der französischen Gendarmerie eingebettet, welches sich der Förderung einer gemeinsamen europäischen Sicherheitskultur widmete. Neben einer polizeilichen Bildungseinrichtung aus Deutschland gehören auch die Polizeien Spaniens, Litauens und Italiens zum POLARIS-Netzwerk.

Über das Projekt hinaus werden aktuell seitens der Polizeiakademie Niedersachsen die Verbindungen zu den französischen Kolleginnen und Kollegen der Police Nationale gestärkt. In Folge eines Besuchs der Académie de la Police Nationale im Mai 2024 fanden intensive Gespräche zwischen der Polizeiakademie Niedersachsen und den französischen Kolleginnen und Kollegen zu den Themen - Nachwuchsgewinnung und - wissenschaftlichen Begleitung polizeilicher Arbeit statt. In diesem Zusammenhang kooperiert die Académie de la Police Nationale eng mit der Universität von Amiens, die ihre Erfahrungen in weiteren Gesprächen mit der Polizeiakademie Niedersachsen teilen wird.

Lokal zu handeln, aber Europa vor Augen zu haben, ist eines der Ziele, welches die Polizeiakademie Niedersachsen im Rahmen ihres polizeilichen Bildungsauftrags verfolgt. Angesichts aktueller sicherheitspolitischer Entwicklungen spielen hierbei insbesondere die Beziehungen zu den für Deutschland historisch bedeutenden Ländern Polen und Frankreich eine herausgehobene Rolle, betonte Direktor Carsten Rose anlässlich der Ehrung von Dr. Knospe und würdigte sein großes Engagement auf diesem Gebiet

