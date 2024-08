Polizeiakademie Niedersachsen

POL-AK NI: Innenpolitikerinnen und -politiker der SPD-Landtagsfraktion besuchen den Studienort Oldenburg der Polizeiakademie Niedersachsen.

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Oldenburg (ots)

Der Direktor der Polizeiakademie Niedersachsen (PA NI), Carsten Rose, begrüßte am 07.08.2024 die Mitglieder des Arbeitskreises für Inneres und Sport der SPD Fraktion des Niedersächsischen Landtags am Studienort Oldenburg der PA NI. Nachdem die vorherigen Besuche der Abgeordneten in den letzten Jahren an den Studienorten in Nienburg und in Hann. Münden stattfanden, war die Neugier groß, wie sich der Standort in Oldenburg darstellt. Neben Herrn Rose nahm u.a. auch die Studienortverantwortliche, Frau Anke Arkenau, die Besuchenden in Empfang und lud nach ihren begrüßenden Worten zu einem Rundgang über das Gelände ein, um den Gästen einen Überblick über die Liegenschaft zu verschaffen.

Anschließend informierte Herr Rose die Abgeordneten über die aktuellen Themen der PA NI. Hierbei ging es unter anderem zunächst um die derzeitigen Herausforderungen bei der Nachwuchsgewinnung und die verschiedenen Facetten bei der Rekrutierung des polizeilichen Nachwuchses, die in der Verantwortung der Polizeiakademie Niedersachsen liegt. Außerdem erhielten die Abgeordneten einen aktuellen Sachstand zur Initiative Polizeischutz für die Demokratie, über die bis Jahresende ca. 170 Polizeibeschäftigte des Landes Niedersachsen zu Demokratiepatinnen und - paten qualifiziert werden und die zahlreiche Maßnahmen und Projekte zur Förderung der demokratischen Resilienz der (angehenden) Polizeibeamtinnen und - beamten verantwortet.

Zum Abschluss konnten die Abgeordneten einige zunächst theoretische Einblicke in die Digitalisierung der Bildungsarbeit an der PA NI erhalten, ein praktisches virtuelles Simulationstraining (ViSit) schloss sich an. Von Trainern der PA NI wurde diese innovative Trainingsmethode unter Einsatz einer sogenannter VR (Virtual Reality) - Brillen vorgeführt. ViSit ermöglicht angehenden Polizeibeamtinnen und -beamten durch teil-immersive Simulationen, also durch das teilweise Eintauchen in virtuell dargestellte Räume, den Durchlauf unterschiedlichster Trainingsszenarien, welche parallel auf Bildschirme übertragen werden und Mitstudierenden hierüber die Möglichkeit der Teilhabe eröffnet.

Die Simulationssoftware findet bereits seit Januar 2022 an allen Standorten im Studium an der PA NI Anwendung und der Einsatz wird ständig weiterentwickelt. Die Akademie zählt damit bundesweit im polizeilichen Bereich zu den Vorreitern, wenn es darum geht, VR-Technik in der Bildungsarbeit zu integrieren. Dies ermöglicht eine vertiefte Verzahnung von theoretischen Inhalten und praktischer Anwendung, wodurch die Studierenden noch besser auf die Herausforderungen des facettenreichen Berufsalltags als Polizistin oder Polizist vorbereitet werden.

Ein kurzer Austausch in einer offenen Runde stellte den Abschluss eines gelungenen Informationsbesuches der Landtagsabgeordneten an der Polizeiakademie Niedersachsen dar.

Original-Content von: Polizeiakademie Niedersachsen, übermittelt durch news aktuell