Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Eriskirch

Unbekannte brechen in Kiosk ein

Zigaretten, Tabak sowie Wechselgeld von mehreren tausend Euro waren die Beute von unbekannten Täter die in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einen Kiosk im Kaufland Eriskirch einbrachen. Ersten Ermittlungen zufolge konnte die Täterschaft am Einkaufszentrum einen Teil des Daches gewaltsam öffnen und so ins Gebäudeinnere gelangen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 30.000.- Euro. Die Ermittlungen zu den Tätern laufen noch. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel.: 07541/701-0 entgegen.

