Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mit Gegenverkehr kollidiert

Glück im Unglück hatten die Beteiligten bei einem Frontalzusammenstoß am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Eckenerstraße. Ein 52 Jahre alter VW-Lenker fuhr von der Kreuzung Paulinenstraße/Ailinger Straße kommend auf die Eckener Straße und kam dabei aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Er überfuhr die dortige Mittelinsel und prallte gegen einen entgegenkommenden Renault Trafic. Während der Unfallverursacher und der 28-Jährige im Renault den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt blieben, entstand an den erheblich beschädigten Autos Gesamtsachschaden von rund 30.000 Euro.

Meckenbeuren

Vorfahrt genommen - Unfall

Abgeschleppt werden mussten zwei Autos, nachdem sie am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in der Hauptstraße zusammengestoßen sind. Ein 47 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer wollte vom Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters auf die Hauptstraße auffahren, übersah dabei die von links nahende 75-jährige VW-Lenkerin und nahm ihr die Vorfahrt. Bei der Kollision entstand an den Autos insgesamt rund 15.000 Euro Sachschaden. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

Oberteuringen

Nach Unfall geflüchtet

Nachdem eine Frau am Donnerstag eine große Delle in der Tür ihres Autos, das in der Panoramastraße geparkt war, feststellen musste, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kollidierte ein Unbekannter beim Rangieren mit dem am Fahrbahnrand abgestellten Wagen und suchte nach dem Unfall das Weite, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Personen, die insbesondere zwischen 9.30 Uhr und 15 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweis zur Unfallflucht und deren Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Kressbronn

Von Fahrbahn abgekommen

Offensichtlich nicht auf die winterlichen Witterungsverhältnisse eingestellt hatte sich ein 25 Jahre alter Autofahrer am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 467. Gegen 5 Uhr fuhr er bei schneebedeckter Fahrbahn mit nicht angepasster Geschwindigkeit und abgefahrenen Reifen in Richtung Kressbronn und kam dabei ins Schleudern. Die Fahrt endete in der Leitplanke. Während der 25-Jährige Glück im Unglück hatte und unverletzt blieb, entstand an seinem Audi rund 15.000 Euro Sachschaden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Langenargen

Mittelinsel überfahren

Totalschaden entstand am Freitagmorgen kurz nach 7 Uhr bei einem witterungsbedingten Unfall auf der Tettnanger Straße. Ein 33-jähriger Audi-Fahrer war offenbar mit nicht angepasster Geschwindigkeit zwischen Oberdorf und Gießenbrücke unterwegs. Bei Schneeglätte fuhr er in einer leichten Rechtskurve auf eine Mittelinsel auf. Während an der Verkehrseinrichtung rund 1.000 Euro Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am Audi auf rund 30.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Meersburg

Mit Streufahrzeug zusammengeprallt

Bei winterlichen Straßenverhältnissen kam es am Freitagmorgen gegen 4.15 Uhr auf der K 7783 zwischen Daisendorf und Uhlingen-Mühlhofen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Streufahrzeug beteiligt war. Ein 54 Jahre alter Volvo-Fahrer kam bei Schneeglätte in einem abschüssigen Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende Räumdienst-Fahrer erkannte den Kontrollverlust des Entgegenkommenden und versuchte auszuweichen. Er konnte jedoch nicht verhindern, dass der Pkw versetzt frontal in den Lkw prallte. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kam der 54-Jährige mit dem Schrecken davon, an seinem Auto lösten zahlreiche Airbags aus. Am Pkw entstand rund 10.000 Euro, am Winterdienst-Fahrzeug rund 3.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell