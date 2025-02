Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Landkreis Ravensburg

Schneefälle sorgen für Chaos auf den Straßen

Schneefälle haben am Freitagmorgen im Landkreis Ravensburg flächendeckend für chaotische Verhältnisse auf den Straßen gesorgt. Das Polizeipräsidium Ravensburg verzeichnete über 30 Unfälle mit Blechschäden. Darüber hinaus wurden bei zwei Verkehrsunfällen insgesamt vier Personen verletzt. Zwischen Mooshausen und Haslach wurde ein 34-Jähriger leicht verletzt, als er in der dortigen Steigung nicht mehr von der Stelle kam, der Fahrer des entgegenkommenden Räumfahrzeugs ins Rutschen geriet und nicht mehr bremsen konnte. Die Fahrzeuge kollidierten. Drei ebenfalls leicht Verletzte forderte ein Unfall auf der L 320 zwischen Ratzenried und Christazhofen. Ein mit drei Personen besetztes Fahrzeug kam aufgrund der glatten Straße von der Fahrbahn ab. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtsachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Insbesondere an Steigungen, aber auch auf sonstigen Streckenabschnitten kam es zudem durch liegengebliebene Autos und Lkws zu teils erheblichen Behinderungen. Streudienste waren durchgehend im Einsatz, kamen jedoch selbst teilweise wegen der liegengebliebenen Fahrzeuge nicht durch.

Landkreis Ravensburg/Bad Waldsee

Welle von Anrufen falscher Polizeibeamte überrollt Region - Polizei warnt

Am Donnerstag hat erneut eine Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter den Landkreis überrollt. Das Polizeipräsidium Ravensburg nimmt dies zum Anlass, abermals vor dieser Betrugsmasche zu warnen. Eine Vielzahl von Senioren wurde von den Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgaben, telefonisch kontaktiert. Die Unbekannten wollten die Angerufenen davon überzeugen, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und auf einem Zettel die Anschrift der Senioren als potentielle Ziele vermerkt gewesen sei. Die Angerufenen erkannten die Betrugsmasche und beendeten das Telefonat, bevor es zu weiteren Forderungen gekommen ist. Erfahrungsgemäß behaupten die Täter im weiteren Verlauf, dass die vermeintliche Polizei Wertgegenstände und Bargeld in Verwahrung nimmt und somit das Eigentum der Opfer schützt. Dabei setzen die Anrufer ihre Opfer in dem Telefonat zunehmend unter Druck und bringen sie dazu, ihre zuhause aufbewahrten Wertgegenstände und Bargeld an die Betrüger auszuhändigen. Die Polizei bittet darum, insbesondere lebensältere Angehörige regelmäßig über diese Betrugsmasche aufzuklären und zu sensibilisieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Weingarten

Verkehrsunfall mit Totalschaden

Mutmaßlich aus Unachtsamkeit geriet am Donnerstagabend eine 25-jährige Opel-Lenkerin von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Die junge Frau befuhr gegen 21.45 Uhr die B 30 zwischen Weingarten und Baienfurt, ehe sie den Unfall auf der Überholspur alleinbeteiligt verursachte. Am Fahrzeug entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Die 25-jährige kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Aulendorf

Einbruch in Restaurant

Nachdem bislang unbekannte Täter in den Keller eines Restaurants in der Hauptstraße in der Nacht vom Mittwoch bis Donnerstag eingebrochen haben, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsamen Zutritt in das Lebensmittellager und verursachten Sachschaden von rund 500 Euro. Mitgenommen wurde nach aktuellem Ermittlungsstand nichts. Zeugen, die auf den Einbruch aufmerksam wurden, insbesondere im Zeitraum von 22.30 bis 4 Uhr, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Weingarten unter Tel. 0751/803-6666 zu wenden.

Argenbühl

Fahrzeuglenker mit über drei Promille unterwegs

Verkehrsteilnehmer haben der Polizei am Donnerstag gegen 21.30 Uhr über Notruf einen Autofahrer gemeldet, der mit unsicherer Fahrweise auf der B 12 unterwegs war. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Wangen konnte den 39-Jährigen in Eglofstal stoppen. Dieser roch nach Alkohol und wies deutliche Ausfallerscheinungen auf, im Fahrzeuginnern lagen zudem mehrere leere Alkoholflaschen. Da ein Alkoholtest einen Wert von über drei Promille ergab, musste der 39-Jährige seinen Wagen stehen lassen und die Polizisten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und zeigten ihn wegen Trunkenheit im Straßenverkehr bei der Staatsanwaltschaft an.

Bad Wurzach

Randalierer an der Schule - Polizei sucht Zeugen

Vandalen haben in der Vergangenheit immer wieder ihr Unwesen im Bereich des Schulzentrums getrieben, so auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Hierbei warfen der oder die Täter mehrere Sitzbänke und einen Begrenzungszaun um, sodass diese leicht beschädigt wurden. In der Vergangenheit haben Unbekannte auch Glasscheiben der Sporthalle mit Steinen beschädigt. Etwaige Zeugen, die in der Vergangenheit und insbesondere im Zeitraum zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, auf die Sachbeschädigungen aufmerksam wurden, oder die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 an den Polizeiposten Bad Wurzach zu wenden.

