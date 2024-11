Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schneller "Fahndungserfolg"

Prüm (ots)

Nachdem der Polizeiinspektion Prüm am 23.11.2024 der Diebstahl eines kunstvollen Kupferstuhls am Prümer Friedhof gemeldet wurde, konnte das Stück aufgrund eines Zeugenhinweises in der Nähe vorgefunden werden. Schlussendlich handelte es sich offenbar lediglich um ein Missverständnis und das Objekt der Begierde wurde aufgrund von Bauarbeiten kurzfristig beiseite geräumt. Die Polizei Prüm bedankt sich für die schnelle Klärung der Angelegenheit und wünscht allen ein schönes Wochenende !

