POL-PDWIL: Schwerverletzter bei Gebäudebrand in Auw bei Prüm

Auw bei Prüm (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Samstagvormittag, den 23.11.2024, gegen 11:20 Uhr, zu einem Brand in Auw bei Prüm ausgerückt. Im Keller eines Einfamilienhauses kam es zum Ausbruch eines Feuers, bei welchem ein 36-jähriger Bewohner schwer verletzt wurde. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Schaden im 6-stelligen Bereich. Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Auw bei Prüm, Bleialf, Olzheim, Prüm, Sellerich, das DRK sowie die Polizeiinspektion Prüm mit zwei Streifen.

