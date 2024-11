POL-PDWIL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kinheim (ots) - Am Donnerstag, den 21.11.2024, wurde durch Passanten ein getöteter Schwan am Moselufer in Kinheim aufgefunden. Dem Tier wurde vermutlich mit einem Messer der Hals durchtrennt und die Brust herausgeschnitten. Die Tat ereignete sich vermutlich in der Nacht vom 20.11.2024 auf den 21.11.2024. Die Polizei ermittelt nun wegen Jagdwilderei und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Mögliche Zeugen der Tat, welche Hinweise geben können oder auffällige ...

