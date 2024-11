Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbruch in Wohnung

Von Samstag auf Sonntag drang ein Unbekannter in eine Göppinger Wohnung ein.

Zwischen Samstag 17.30 Uhr und Sonntag 21.30 Uhr gelangte der Dieb in die Wohnung in der Beethovenstraße. Wie er sich Zugang verschaffte, ist noch nicht ganz geklärt. Vermutlich gelangte er über ein Fenster ins Innere. In der Erdgeschosswohnung fand der Unbekannte Schmuck und Bargeld. Das nahm er mit und flüchtete unerkannt. An einer weiteren Wohnung im Erdgeschoss entdeckte die Polizei Hebelspuren an einem Fenster. Dort gelangte der Einbrecher nicht in das Innere. Zeugen, die von Samstag auf Sonntag Verdächtiges in der Beethovenstraße gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Göppingen (Tel. 07161/632360) zu melden.

