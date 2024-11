Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241106 - 1083 Frankfurt Sachsenhausen

Ginnheim: Raubserie auf Paketboten gestoppt! - Festnahmen und mehrere Durchsuchungen

Frankfurt (ots)

(lo) Nach einer Serie von Raubüberfällen auf Paketzusteller im Frankfurter Stadtgebiet konnte die Polizei mehrere Tatverdächtige festnehmen und damit eine Tätergruppe zerschlagen. Zwischen dem 9. und 22. Oktober 2024 kam es in den Stadtteilen Sachsenhausen und Ginnheim zu insgesamt fünf Raubdelikten. Vier Paketzusteller wurden durch den Einsatz von Pfefferspray verletzt. Die Täter gingen besonders aggressiv vor, um an die wertvolle Ware zu gelangen.

Die Überfälle folgten einem ähnlichen Muster: Die Täter nutzten betrügerische Bestellungen per Nachnahme und gaben dabei falsche Personalien an. Sie bestellten vor allem hochwertige Winterjacken im Wert von über tausend Euro pro Sendung. Mit Hilfe der Sendungsverfolgung verfolgten sie den Standort der Pakete und griffen die Paketboten an. Zur Einschüchterung und Gewaltanwendung setzten sie in allen Fällen Pfefferspray und in einem Fall zusätzlich einen Schlagstock ein.

Am Dienstag, 22. Oktober 2024, gelang es den Beamten einen 16-jährigen Tatverdächtigen in der Platenstraße festzunehmen. Zwei Tage später, am 24. Oktober 2024, erfolgte die Festnahme von zwei weiteren Tatverdächtigen im Alter von 15 und 17 Jahren. Die beiden Jugendlichen versuchten zu flüchten und setzten dabei Pfefferspray gegen die Polizeibeamten ein, wobei sich drei Beamte leicht verletzten. Die Täter konnten jedoch nach kurzer Verfolgung festgenommen werden.

Während der Festnahme nannte einer der beiden den Besteller der Ware. Noch am selben Abend durchsuchte die Polizei die Wohnung eines 15-jährigen Tatverdächtigen. Dabei stellte die Polizei wichtige Beweismittel sicher. Am Folgetag vollstreckte das Fachkommissariat zwei weitere Durchsuchungsbeschlüsse bei zwei weiteren männlichen Jugendlichen im Alter von 16 und 12 Jahren. Im Rahmen dieser Durchsuchungen stellten die Beamten mehrere hochwertige Winterjacken und Mobiltelefone sicher, die als Beweismittel dienten.

