Polizei Salzgitter

POL-SZ: --SALZGITTER-- Pressemitteilung der Polizei SALZGITTER vom 23.07.2024:

Peine (ots)

Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am Abend des 22.07. gegen 21:30 Uhr fuhr ein 18-jähriger Skoda-Fahrer auf der L 670 von Gebhardshagen nach Gustedt. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über das Auto, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Zum Unfallzeitpunkt saßen eine 16-jährige und ein weiterer 18-jähriger Mitfahrer im Wagen. Der Fahrer wird beim Zusammenstoß schwer, der 18-jährige Mitfahrer leicht verletzt. Die 16-Jährige erleidet lebensgefährliche Verletzungen. Die Frau wird per Rettungshubschrauber in die MHH geflogen. Die beiden 18-Jährigen kommen per Rettungswagen in umliegende Kliniken. Am verunfallten Auto entstand Totalschaden. Zur Klärung der Unfallursache ist ebenfalls ein Sachverständiger hinzugezogen worden.

