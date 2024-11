Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241106 - 1081 Frankfurt - Heddernheim: Mit Reizgaspistole in Auto geschossen - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(fl) Am Dienstagabend (05.11.2024) kam es zu einem versuchten schweren Raub in dem Erich-Ollenhauer-Ring in Frankfurt am Main. Ein bisher unbekannter Täter forderte nach aktuellen Erkenntnissen einen Autofahrer, welcher am Fahrbahnrand parkte, zur Herausgabe seiner gesamten Sachen auf. Dabei soll der Unbekannte unmittelbar in das Gesicht des Fahrers geschlagen haben. Nachdem dieser die Herausgabe verweigerte soll es zum Einsatz der Reizgaspistole in den Innenraum des Fahrzeuges gekommen sein. Im Anschluss sei der 32-jährige Geschädigte mit seinem Fahrzeug geflüchtet.

Aufgrund der fehlenden Ortskenntnis kann der Geschädigte den Tatort nicht konkret benennen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 175 cm, dunkle Bekleidung, vermummt

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich beim örtlichen 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 755 11400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell