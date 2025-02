Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Zahlreiche Glätteunfälle am Vormittag

Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt sorgten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag und bis in den Freitagvormittag für rund ein Dutzend Unfälle im Landkreis Sigmaringen. Der Großteil der Unfälle, die sich über den kompletten Landkreis erstreckten, ging eher glimpflich aus. Insgesamt wurden mit Stand 11 Uhr drei Autofahrer bei Kollisionen mit entgegenkommenden Pkw leicht verletzt. Sie mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Gesamtschaden ist derzeit noch nicht zu beziffern, wird aber auf eine Höhe von mehreren zehntausend Euro geschätzt. Neben den Unfällen sorgten auch mehrere liegengeblieben Lkw für stellenweise mehrstündige Sperrungen einzelner Streckenabschnitte, weil die alarmierten Winterdienste ebenso aufgrund der Wetterverhältnisse nur erschwert zu den Einsatzstellen kamen.

Bad Saulgau

Vorfahrt missachtet - Unfall im Kreisverkehr

Rund 12.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagvormittag im Bereich der Martin-Staud-Straße. Nach derzeitigem Kenntnisstand missachtete ein 74-jähriger Opel-Fahrer die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen 27-jährigen Lkw-Fahrers. Durch die Kollision entstand am Opel, der nicht mehr fahrbereit war, ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Er musste abgeschleppt werden.

Pfullendorf

Randalierer greift Polizisten an

Nachdem ein 37-Jähriger am Donnerstagnachmittag im Bereich des Bannholzer Wegs randalierte und im Rahmen des darauffolgenden Polizeieinsatzes die Beamten mit einem Stock angriff, muss der Mann mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Gegen 17.30 Uhr schlug der 37-Jährige zunächst mit einem Stock gegen verschiedene Gebäudeteile und spuckte auf vorbeilaufende Personen. Beim Eintreffen der hinzugerufenen Polizisten griff der Mann die Beamten unvermittelt mit dem Holzstock an. Der augenscheinlich unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stehende 37-Jährige konnte nur durch den Einsatz von Pfefferspray und eines Diensthundes überwältigt werden. Bei dem Einsatz wurde ein Beamter leicht verletzt. Der 37-Jährige, der unter anderem mit einer Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen muss, wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Pfullendorf

Unfall mit hohem Sachschaden

Rund 33.000 Euro Sachschaden ist bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag im Bereich der Hohenzollernstraße entstanden. Ein 58-jähriger Fiat-Fahrer beabsichtigte, von der Hohenzollernstraße in die Straße "Theuerbach" abzubiegen und übersah hierbei den bevorrechtigten Mercedes eines 30-Jährigen. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision jedoch so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

