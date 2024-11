POL-SI: 89-Jähriger erfasst zwei Fußgänger #polsiwi

Hilchenbach (OT Dahlbruch) (ots) - Weil ein 13-Jähriger geistesgegenwärtig reagiert hat, konnte am Dienstagmorgen (19.11.2024) auf der B 508 in Hilchenbach-Dahlbruch ein größerer Verkehrsunfall verhindert werden. Der Junge war gegen 7:15 Uhr mit seiner Mutter in Richtung Hilchenbach unterwegs. Im Bereich einer Baustelle erlitt die Frau am Steuer einen ...

mehr