POL-SI: Blitzschnell reagiert: 13-Jähriger verhindert größeren Verkehrsunfall - #polsiwi

Burbach (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (17.11.2024) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der B54 in Burbach gekommen, bei dem sich ein 38-Jähriger leicht verletzte. Ersten Erkenntnissen nach war der Mercedesfahrer mit einem Beifahrer auf der B54 von Rennerod kommend in FR Wilnsdorf unterwegs. In einem dortigen ...

