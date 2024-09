POL-PDLD: Landau - Trickdiebstahl

Annweiler (ots) - Unbekannte Täter haben einen Opel Corsa an Fahrertür und Außenspiegel derart beschädigt, dass Schaden im Wert von mindestens 1200EUR entstanden ist. Der PKW war von Dienstagabend bis Donnerstagfrüh (12.09.) in der Straße Am Bangert in Annweiler abgestellt. Haben Sie etwas beobachtet oder gehört? Dann geben Sie bitte Hinweise an die Polizeiwache Annweiler unter 06346-964619 oder ...

