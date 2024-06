Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Schwerer Diebstahl aus einer Garage

Unbekannte Täter entwenden mehrere Werkzeuge

Kleve (ots)

Am Donnerstag (27. Juni 2024) kam es zwischen 08:15 Uhr und 11:00 Uhr an der Heeresbachstraße in Kleve zu einem schweren Diebstahl. Ein oder mehrere Täter drangen auf bislang unbekannte Weise in eine Garage ein und entwendeten mehrere Werkzeuge (darunter u.a. eine Handkreissäge des Herstellers Hitachi sowie eine Kapp- und Gehrungssäge der Marke Metabo). Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugenhinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (pp)

