POL-PDLD: Motorraddiebstahl

Germersheim (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 14:20 Uhr wurde ein 25-jähriger Paketzusteller in Germersheim in der Posthiusstraße von einem 27-jährigen Germersheimer auf die Wange und die Brust geschlagen. Der Aggressor war darüber empört, dass der Zusteller das Paket nicht nach oben brachte, sodass er nach unten ging und handgreiflich wurde. Der Mann war uneinsichtig, gegen ihn wurde ein Strafverfahren ...

