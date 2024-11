Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Verletzte nach Zimmerbrand #polsiwi

Wilnsdorf (ots)

Am frühen Samstagmorgen (16.11.2024) ist es zu einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der Mühlenstraße in Wilnsdorf gekommen. Gegen 3:40 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr Kenntnis von dem Brand. Ersten Ermittlungen nach brannte ein Zimmer im Erdgeschoss des Hauses. Ein 55-jähriger Hausbewohner versuchte noch das Feuer zu löschen. Dabei verletzte er sich schwer. Eine 74-jährige Hausbewohnerin wurde durch eingeatmete Rauchgase verletzt. Rettungswagen brachten die beiden in umliegende Krankenhäuser. Das Haus ist nach Beendigung der Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Der Schaden wird ersten Schätzungen nach auf einen unteren sechsstelligen Betrag beziffert. Wie es zu dem Brand gekommen ist, klärt nun das zuständige Kriminalkommissariat, welches die Ermittlungen bereits aufgenommen hat.

