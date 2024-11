Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radmuttern gelöst- Zeugensuche

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei Eisenach. Von einem auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Gartenstraße geparkten Mercedes, lösten ein oder mehrere Unbekannte mehrere Radmuttern. Noch während der Fahrt bemerkte der 58-jährige Fahrzeugführer ein verändertes Fahrverhalten und stoppte den Pkw. Glücklicherweise kam es nicht zu einem Personenschaden. Der Mercedes war am 15. November in der Zeit zwischen 04.30 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0296800/2024) entgegen. (jd)

