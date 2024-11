Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nur Sachschaden

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Am späten Nachmittag des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L1024. Eine 44-jähriger Fahrerin eines VW fuhr von Brotterode in Richtung Bad Tabarz und kam in einer dort befindlichen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, streifte dabei einen entgegenkommenden 40-jährigen Fahrer eines Audi und kam anschließend im Graben zum Stillstand. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der VW wurde abgeschleppt. Die Straße war kurzzeitig gesperrt. Personen verletzten sich nicht. (jd)

