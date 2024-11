Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 50-jähriger Fahrer eines Mercedes wurde in den späten Stunden des gestrigen Abends einer Verkehrskontrolle in der Bahnhofstraße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Ebenso wurde ein 23-jähriger Fahrer eines BMW kontrolliert. Bei ihm reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin sowie Opiate. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden und die Männer zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Der Führerschein des 50 Jahre alten Mannes wurde sichergestellt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Den 23-Jährigen erwartet Fahrverbot und ein empfindliches Bußgeld. (jd)

