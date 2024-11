Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Täter nach Diebstahl gestellt

Eisenach (ots)

Dank des schnellen und beherzten Eingreifens der Polizei Eisenach konnten am Samstagnachmittag in der Wartburgallee zwei Männer (36, 34) beim Stehlen von leeren Getränkekästen aus der dortigen Brauerei in der Nähe des Tatortes gestellt werden. Zuvor entwendeten sie zwei Einkaufswagen aus einem Geschäft in der Bahnhofstraße, um das Leergut zu transportieren. Zunächst flüchteten die Täter zu Fuß in unterschiedliche Richtungen, konnten jedoch durch die beiden eigesetzten Polizeibeamten dingfest gemacht werden. Das Beutegut wurde unter Polizeibegleitung durch die Täter an ihren ursprünglichen Ort fußläufig zurückgebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahl wurde eingeleitet. (Bezugsnummer 0296912/2024) (sus)

