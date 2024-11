Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Verkehrsverstöße am vergangenen Wochenende

Wartburgkreis (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Eisenach mehrere Verkehrsverstöße festgestellt. Unter anderen wurden folgende Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet. Ein 26-jähriger Fahrer eines Ford wurde am Freitagabend in der Eisenacher Zeppelinstraße kontrolliert. Er führte seinen Pkw unter dem Einfluss von Cannabis. In Herda geriet am Freitagabend eine 27-jährige Skodafahrerin in eine Polizeikontrolle. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest war ebenfalls positiv auf Cannabis ausgefallen. Unter Drogen und ohne gültigen Versicherungsschutz fuhr am Samstag, gegen 01:00 Uhr, ein 30-jähriger Simsonfahrer im Bereich Amt Creuzburg in eine Verkehrskontrolle. Mit 1,24 Promille wurde am Samstag, gegen 02:00 Uhr, in der Mühlhäuser Straße in Eisenach ein 34-jähriger Mopedfahrer erwischt. Am Samstag, gegen 03:00 Uhr, stellte die Eisenacher Polizei bei einem durch die Eisenacher Langensalzaer Straße fahrenden 43-jährigen Toyotafahrer einen Atemalkoholwert von 1,13 Promille fest. Bei diesem Verkehrsteilnehmer wurde der Führerschein sichergestellt. Mit einem E-Scooter und mit 1,2 Promille unterwegs war am Sonntag, gegen 02:00 Uhr, ein 18-Jähriger in Eisenach am Bleichrasen. In der Ortslage Gerstungen wollte sich am Sonntag, gegen 03:00 Uhr, ein 21-jähriger Fahrer eines E-Scooter der Polizeikontrolle entziehen. Die Polizei stoppte den jungen Mann jedoch. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Cannabis und Kokain stand. Bei allen festgestellten Verstößen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. (Bezugsnummern 0296523/2024, 0296562/2024, 0296645/2024, 0296684/2024, 0296665/2024, 02977141/2024, 0297176/2024) (sus)

