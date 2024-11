Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geld entwendet

Apfelstädt / LK Gotha (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in das Gebäude des Kegelvereins SV Eintracht Apfelstädt eingebrochen. Die Täter, welche ein Fenster aufhebelten, bemächtigten sich des Münzgeldes vom Verein und konnten unerkannt entkommen. Die Polizei Gotha sucht Zeugen des Geschehens, mit der Bitte an der Aufklärung der Tat mitzuwirken. Tel. 03621/78-0. Az. 0295964/24 (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell