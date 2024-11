Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mißglücktes Überholmanöver

Verbindungsstraße Marlishausen Rtg. Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag, den 17.11.2024 gegen 17:45 Uhr befuhr ein 58-jähriger VW- Fahrer die L 1048 aus Richtung Marlishausen kommend in Richtung Arnstadt. Circa 200 m vor dem Abzweig nach Dornheim wollte er einen vor ihm fahrenden Traktor überholen. Während des Überholmanövers kollidierte er gegen das hintere, linke Traktorrad. Der Traktor kam ebenso wie der VW nach der Kollison von der Fahrbahn ab. An beiden Fahrzeugen entstand dadurch Sachschaden in Höhe von circa 30000,-EUR. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mußten diese von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Bei einem freiwillig, durchgeführten Atemalkoholtest mit dem 58-jährigen VW-Fahrer wurde ein Vorwert von 2,25 % festgestellt. Im Ilm-Kreis-Klinikum Arnstadt wurden folgend zwei Blutentnahmen mit dem 58-jährigen durchgeführt. Der 58-jährige muß sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell