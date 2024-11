Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen - Drogenkonsum im Straßenverkehr

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Gotha führten am Freitagabend im Bereich Friedrichroda mehrere Verkehrskontrollen durch. Im Ergebnis konnten drei Fahrten unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln festgestellt und unterbunden werden. In allen Fällen wurde eine Blutentnahme in einem Klinikum durchgeführt sowie entsprechende Verfahren eingeleitet. (sh)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell