Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Einfluß von Drogen und ohne Fahrerlaubnis nicht zugelassenes Fahrzeug geführt

Arnstadt, Lessingstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 15.11.2024 gegen 09:25 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Lessingstraße den Fahrer eines Opel Corsa. Der 26-jährige Fahrzeugführer konnte bei der Verkehrskontrolle keinen Führerschein vorweisen. Durchgeführte Abfragen ergaben, dass der 26-jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Beschuldigte unter dem Einfluß berauschender Mittel das Fahrzeug gesteuert haben könnte. Ein entsprechender Vortest mit dem 26-jährigen verlief positiv auf Metamphetamin und Cannabis. Eine Blutentnahme im Ilm-Kreis-Klinikum Arnstadt erfolgte und die Weiterfahrt des 26-jährigen wurde unterbunden. Im Innenraum des Opel Corsa konnte eine geringe Menge Methamphetamin festgestellt und beschlagnahmt werden. Da an dem nicht zugelassenen Opel Kennzeichentafeln angebracht waren, welche nicht für diesen ausgegeben waren, erwartet den 26-jährigen ebenfalls eine Anzeige wegen Urkundenfälschung. Bei weiter durchgeführten Ermittlungen wurde bekannt, dass eine der beiden Kennzeichentafeln bei einer Diebstahlshandlung aus einer Garage in der Ohrdrufer-Straße entwendet wurde.

