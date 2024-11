LPI-GTH: Zeugen gesucht/ 20 Meter Starkstromkabel entwendet

Arnstadt (ots) - In der Zeit zwischen gestern, 18.00 Uhr und heute Morgen, 08.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen einen mittels Schloss gesicherten Fahrradanhänger im Wert von ungefähr 400 Euro. Der Anhänger war in der Straße "Am Bahnhof" abgestellt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0295829/2024) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr