LPI-GTH: Vom Unfallort entfernt- Zeugensuche

Schwabhausen (Landkreis Gotha) (ots) - In der zurückliegenden Nacht, gegen 02.45 Uhr beschädigten unbekannte Personen die Planen dreier Sattelauflieger im Bereich eines Autohofes in der Straße "An der B247". Offenbar handelte es sich um zwei männliche Täter, welche sich in unbekannte Richtung entfernten. Es entstand kein Beuteschaden. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 ...

mehr