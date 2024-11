Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Stregda (Wartburgkreis) (ots)

Ein 55-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr die L1016 aus Neukirchen in Richtung Eisenach, kam in einer dort befindlichen Rechtskurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden 61-jährigen Fahrer eines VW. Aufgrund des Zusammenstoßes geriet der VW in den Straßengraben, wo er seitlich (auf der Beifahrerseite) zum Liegen kam. Der 61-Jährige wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet und wurde anschließend schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 55-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt und kam in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie wurden abgeschleppt. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd)

Landespolizeiinspektion Gotha