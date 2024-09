Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (936) Leiche in Wohnung gefunden - Gericht ordnet einstweilige Unterbringung des Tatverdächtigen an

Fürth (ots)

Wie mit den Meldungen 932 und 934 berichtet, hat die Kriminalpolizei Fürth nach dem Fund einer Frauenleiche im Stadtteil Stadeln Ermittlungen wegen eines Tötungsdelikts eingeleitet. In diesem Zusammenhang nahmen Einsatzkräfte der Polizei noch in den Abendstunden einen Tatverdächtigen fest. Am Mittwochnachmittag (04.09.2024) ordnete ein Ermittlungsrichter die einstweilige Unterbringung des Mannes an.

Im Zuge der ersten Ermittlungen nahmen die Ermittler einen Angehörigen der getöteten Hausbewohnerin ins Visier. Einsatzkräfte der Polizei konnten den Tatverdächtigen am späten Dienstagabend (03.09.2024) im Stadtgebiet Erlangen festnehmen.

Im Vorfeld einer für den Mittwochnachmittag (04.09.2024) anberaumten Vorführung wurde der Festgenommene einer psychologischen Begutachtung unterzogen. Aufgrund des Ergebnisses beantragte die Staatsanwaltschaft die einstweilige Unterbringung des Tatverdächtigen. Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und ließ den Mann per Beschluss in einem psychiatrischen Krankenhaus unterbringen.

Auskünfte zum weiteren Fortgang des Verfahrens erteilt ab sofort unter der Rufnummer 0911 321 - 2780 die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth.

