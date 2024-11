Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall - Zeugen gesucht!

Hohenkirchen (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 09:20 Uhr auf der B 247 zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden. Eine 32-jährige Renaultfahrerin befuhr die B 247 von Hohenkirchen in Richtung Schwabhausen. Im Rahmen eines Überholvorganges kam die Fahrzeugführerin nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit der Leitplanke. Die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Die Straße war für die Dauer von zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei bittet dringend um Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Unfallursache machen können. Hinweise werden von der Polizei Gotha unter 03621- 781124 oder jeder anderen Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0296796/2024 entgegengenommen.(php)

