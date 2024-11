Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert im Straßenverkehr

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstagabend gegen 19:50 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Waltershäuser Straße eine 41-jährige Kia-Fahrerin. Zuvor war diese den Beamten bereits durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen. Bei einem freiwillig durchgeführten Atemalkoholtest wurde eine Atemalkoholkonzentration von 3,45 Promille festgestellt. In einem Klinikum wurde der 41-jährigen Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet. (sh)

