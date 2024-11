Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vandalen am Werk

Gotha (ots)

Immenser Sachschaden entstand durch unbekannte Täter, welche sich in der Nacht von Freitag auf Samstag über ein Fenster Zutritt zu einem Wohnheim in der Eisenacher Straße 50 in Gotha verschafften. Die unbekannten Täter schnitten diverse Kabel im Objekt ab, um sich des darin enthaltenen Kupfers zu bemächtigen. Zudem machten sie sich an der Installation der Heizungsanlage zu schaffen. Austretender Wasserdampf verursachte im gesamten Gebäude Schaden. Dieser wird derzeit auf circa 30 000 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Gotha Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat unter dem Az. 0296896/24 geben können. (ri)

