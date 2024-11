LPI-GTH: Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Eisenach (ots) - Am Freitagabend, gegen 17:30 Uhr, wurde eine 32-jährige Frau im Eingangsbereich einer Kirche am Karlsplatz durch eine bislang unbekannte männliche Person mehrfach daran gehindert wegzugehen. Der Mann hielt die Dame hierbei am Arm fest und stellte sich ihr in den Weg. Glücklicherweise konnte die Frau sich losreißen und weglaufen. Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: 70 Jahre alt, 185 cm groß, deutsch, fast Glatze, Brille, langer roter Mantel. ...

