LPI-GTH: Schlägerei bei Faschingsveranstaltung

Eisenach (ots) - Dank des schnellen und beherzten Eingreifens der Polizei Eisenach konnten am Samstagnachmittag in der Wartburgallee zwei Männer (36, 34) beim Stehlen von leeren Getränkekästen aus der dortigen Brauerei in der Nähe des Tatortes gestellt werden. Zuvor entwendeten sie zwei Einkaufswagen aus einem Geschäft in der Bahnhofstraße, um das Leergut zu transportieren. Zunächst flüchteten die Täter zu Fuß ...

