Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach versuchtem räuberischem Diebstahl: Polizei sucht mit Fotos nach unbekanntem Täter - #polsiwi

Siegen (ots)

Am 18. Mai 2024 ist es in der Bahnhofstraße in Siegen zu einem versuchten räuberischen Diebstahl gekommen. Gegen kurz vor 18 Uhr entwickelte sich im Außenbereich eines Cafés ein Streit zwischen mehreren Personen. Im Zuge der Auseinandersetzung sind einem 51-Jährigen das Handy und der Geldbeutel durch einen unbekannten Täter aus der Hand geschlagen worden. Der Unbekannte nahm die Gegenstände an sich. Als der 51-Jährige den Täter zur Herausgabe der persönlichen Sachen aufforderte, schlug ihm sein Gegenüber mit der Faust ins Gesicht. Dabei verlor er die Beute und flüchtete.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 1,75m groß - dunkle Haare - dunkle Steppjacke - Jeans - Turnschuhe

Die Polizei sucht nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter. Ein Foto des Flüchtigen kann im Fahndungsportal unter folgender Adresse abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/151371

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell