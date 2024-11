POL-SI: Polizei Siegen-Wittgenstein startet WhatsApp-Kanal - Jetzt abonnieren! - #polsiwi

Siegen (ots) - Am Mittwochnachmittag (13.11.2024) hat die Polizei erneut Kontrollen in der Siegener Innenstadt durchgeführt. Neben den gemeinsamen Einsätzen mit der Bundespolizei und dem Siegener Ordnungsamt, ist die Polizei auch immer wieder mit eigenen starken Kräften in der Innenstadt unterwegs. So auch gestern Nachmittag. Die Polizistinnen und Polizisten kontrollierten mehr als 35 Personen. Fünf davon mussten die ...

