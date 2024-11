Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Randalierer in Bank festgenommen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am Sonntag meldeten um kurz nach 19 Uhr Passanten der Polizei, dass sich zwei Männer gewaltsam Zutritt in eine Bank verschafften. Ein 52-Jähriger und ein 27-Jähriger hatten mit vollem Körpereinsatz die Tür zum Eingangsbereich einer Bankfiliale in der Kurfürstenanlage aufgedrückt. Als eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte kurze Zeit später eintraf, konnte sie die beiden Männer im Vorraum der Filiale vorläufig festnehmen. Atemtests zeigten, dass die beide deutlich alkoholisiert waren. Warum sie aber die Tür beschädigten und unbefugt in den Vorraum eindrangen, ist bislang unklar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich aber nicht um einen Einbruchsversuch. Der Schaden an der Tür wird auf 3.000 Euro geschätzt. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird derzeit wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell