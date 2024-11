POL-MA: B 3 - Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Peugeot-Fahrer übersieht Leichtkraftrad - eine leicht verletzte Person

Mannheim (ots) - In Mannheim ereigneten sich am Wochenende zwei Wohnungseinbrüche, bei denen die Täter Wertgegenstände und Bargeld entwendeten. Am Samstag gelang zwischen 11 Uhr und 15 Uhr eine bislang unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Werderstraße, indem sie sich gewaltsam Zutritt durch die Eingangstür verschaffte. Die Räumlichkeiten wurden durchsucht und Bargeld und Wertgegenstände entwendet. Der ...

mehr